Шиленок ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиленок ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиленок Василий

Мать ребёнка: Шиленок Анна Калениковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиленок Николай

Мать ребёнка: Шиленок Анна Калениковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиленок Анна Калениковна

Смерть
Неизвестно
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