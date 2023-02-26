(Фетисов) Варвара Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фетисов) Варвара Андреева

(Фетисов) Варвара Андреева

avatar

Место рождения

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

30.11.1842

Дата смерти

10.12.1842

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

До 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1842

Отец: Фетисов Андрей Иванов

Мать: Фетисова Мария Тихонова

сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
10.12.1842
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от младенческой
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка,на приходском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close