(Фетисов) Варвара Андреева
Место рождениясельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения30.11.1842
Дата смерти10.12.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1842
Отец: Фетисов Андрей Иванов
Мать: Фетисова Мария Тихонова
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
10.12.1842
сельцо Губино Перемышльского уезда Калужской губ.
Причина смерти: от младенческой
Похороны
Неизвестно
с.Дмитриевка,на приходском кладбище