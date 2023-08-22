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Полунина Тамара Степановна
Полунина Тамара Степановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
1967
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Полунина Анна Тимофеевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать:
Полунина Анна Тимофеевна
Смерть
1967
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