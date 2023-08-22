Полунина Тамара Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полунина Тамара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: Полунина Анна Тимофеевна

Смерть
1967
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