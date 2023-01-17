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Данилина Софья Елизарова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Елизаров Федор Елизарович

Мать: Елизарова Неонилла Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1888

Дочь: Шувалова Зиновия Данилина

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.?.1888

Муж: Данилин Алексей Филиппович

Рождение ребёнка
25.03.1890

Сын: Данилин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.12.1891

Сын: Данилин Пмв Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1894

Сын: Данилин Никифор Алексеевич

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1895

Сын: Данилин Фаддей Алексеевич

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1897

Сын: Данилин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1900

Сын: Данилин Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.10.1902

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.02.1906

Сын: Данилин Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1907

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1910

Сын: Данилин Архип Алексеевич

Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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