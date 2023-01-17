Данилина Софья Елизарова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
05.11.1888
Дочь: Шувалова Зиновия Данилина
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Бракосочетание
05.?.1888
Рождение ребёнка
25.03.1890
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
01.12.1891
Сын: Данилин Пмв Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
25.05.1894
Сын: Данилин Никифор Алексеевич
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
14.08.1895
Сын: Данилин Фаддей Алексеевич
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
07.03.1897
Сын: Данилин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
28.01.1900
Сын: Данилин Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
08.10.1902
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
10.02.1906
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
14.07.1907
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Рождение ребёнка
18.02.1910
Отец ребёнка: Данилин Алексей Филиппович
Смерть
Неизвестно