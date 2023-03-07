Шувалова Зиновия Данилина
Место рождения
Дата рождения05.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1888
Бракосочетание
08.02.1910
Рождение ребёнка
28.03.1910
Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
14.07.1912
Сын: Шувалов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
15.05.1914
Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
23.05.1916
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович
Рождение ребёнка
25.09.1918
Сын: Шувалов Вов Сергей Павлович
Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович
Смерть
Неизвестно