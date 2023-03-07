Шувалова Зиновия Данилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШувалова Зиновия Данилина

Шувалова Зиновия Данилина

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1888

Отец: Данилин Алексей Филиппович

Мать: Данилина Софья Елизарова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.02.1910

Муж: Шувалов Павел Кириллович

Рождение ребёнка
28.03.1910

Сын: Шувалов Ипатий Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1912

Сын: Шувалов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.05.1914

Сын: Шувалов Петр Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.05.1916

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.09.1918

Сын: Шувалов Вов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Шувалов Павел Кириллович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close