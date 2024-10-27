Пелагея Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти13.01.1820 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Сергей Иванович
Мать: Устинья Яковлевна
Бракосочетание
28.01.1798 ст.
Муж: Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
15.03.1799 ст.
Дочь: Ульяна Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Епистимья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Филиппович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Афимья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Филиппович
Смерть
13.01.1820 ст.