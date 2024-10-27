Пелагея Сергеевна 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Сергеевна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1781

Дата смерти

13.01.1820 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Сергей Иванович

Мать: Устинья Яковлевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
28.01.1798 ст.

Муж: Матвей Филиппович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.03.1799 ст.

Дочь: Ульяна Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Филиппович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Епистимья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Филиппович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Афимья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Филиппович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.01.1820 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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