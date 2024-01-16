Сыроватский Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1986
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Сыроватский Иван Семёнович
Мать: Сыроватская Анастасия
Рождение ребёнка
1932
Сын: Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Нина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Антонина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1986