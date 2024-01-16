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Сыроватский Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Сыроватский Иван Семёнович

Мать: Сыроватская Анастасия

Рождение ребёнка
1932

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Нина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1945

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1986
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