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Сарнацкий Александр Иосифов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1908

Отец: Сарнацкий Иосиф Станиславович

Мать: Сарнацкая Ядвига Теофилова

Бракосочетание
До 1935

Жена: Сарнацкая Янина

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Славинская Ядвига Александрова

Мать ребёнка: Сарнацкая Янина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музынская Элижбета Александрова

Мать ребёнка: Сарнацкая Янина

Смерть
Неизвестно
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