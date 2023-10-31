Сарнацкий Александр Иосифов
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1908
Бракосочетание
До 1935
Жена: Сарнацкая Янина
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Славинская Ядвига Александрова
Мать ребёнка: Сарнацкая Янина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музынская Элижбета Александрова
Мать ребёнка: Сарнацкая Янина
Смерть
Неизвестно