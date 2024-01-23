Сэротэтто Атена Радионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.2017
Дочь: Сэротэтто Лилия Атенавна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.03.2020
Дочь: Сэротэтто Эмилия Атенавна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.10.2022
Сын: Сэротэтто Владимир Атенавич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности