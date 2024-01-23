Сэротэтто Атена Радионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сэротэтто Атена Радионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.2017

Дочь: Сэротэтто Лилия Атенавна

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Рождение ребёнка
03.03.2020

Дочь: Сэротэтто Эмилия Атенавна

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Рождение ребёнка
16.10.2022

Сын: Сэротэтто Владимир Атенавич

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Бракосочетание
Неизвестно

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