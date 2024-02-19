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Примак Николай Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.10.1888 ст.

Жена: Примак Ксения Лукьяновна

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-D?i=606&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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