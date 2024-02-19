Примак Николай Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1888 ст.
Жена: Примак Ксения Лукьяновна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWG-D?i=606&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно