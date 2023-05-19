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Евстегнеев Александр Андреев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

12.03.1897

Дата смерти

26.03.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1897

Отец: Евстегнеев Андрей Стефанов

Мать: Евстигнеева Софья Иванова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
26.03.1897