Потапова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1905

Сын: Потапов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костина Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Малемина Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Алексей Степанович

Смерть
Неизвестно
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