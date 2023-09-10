Потапова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1905
Сын: Потапов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костина Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Малемина Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Потапов Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно