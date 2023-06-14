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Телешов Артем Дмитриевич
Телешов Артем Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.06.2023
Пол
Мужской
Отец
Телешов Дмитрий Борисович
1997 г.р.
Мать
Телешова Александра Станиславовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.2023
Отец:
Телешов Дмитрий Борисович
Мать:
Телешова Александра Станиславовна
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