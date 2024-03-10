Котельников Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929
Рождение ребёнка
07.10.1955
Дочь: Куприянова Ольга Ильинична
Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
16.03.1956
Дочь: Захаренко Нина Ильинична
Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
27.11.1963
Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
09.09.1972
Дочь: Сметанкина Галина Ильинична
Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котельникова Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно