Котельников Илья Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКотельников Илья Иванович

Котельников Илья Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1929

Отец: Котельников Иван Филипович

Мать: Котельникова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1955

Дочь: Куприянова Ольга Ильинична

Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
16.03.1956

Дочь: Захаренко Нина Ильинична

Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
27.11.1963

Сын: Котельников Иван Ильич

Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
09.09.1972

Дочь: Сметанкина Галина Ильинична

Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котельникова Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Котельникова Зинаида Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котельникова Зинаида Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close