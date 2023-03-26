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Гордеев Дмитрий Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: Гордеев Осип

Мать: Гордеева Ираида

Смерть
1947
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