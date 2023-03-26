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Гордеев Дмитрий Осипович
Гордеев Дмитрий Осипович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1892 ст.
Дата смерти
1947
Пол
Мужской
Отец
Гордеев Осип
1860 г.р.
Мать
Гордеева Ираида
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.
Отец:
Гордеев Осип
Мать:
Гордеева Ираида
Смерть
1947
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