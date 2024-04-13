Ботяновский Томаш (Фома) Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботяновский Томаш (Фома) Александрович

Место рождения

Рудня, Смолевичский район, Минская область

Дата рождения

20.08.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1804

Отец: Ботяновский Александр Самуэлович

Мать: Петрунелла Фролова

Рудня, Смолевичский район, Минская область
Запись о рождении "Года 1804 Месяца августа 20 дня. Крещение младенца на имя Томаша у шлюбных родителей Александра и Петрунеллы Ботяновских из Рудни и в то же время миропомазание с добавлением новоок... Показать все
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ботяновский Антон

Мать ребёнка: Наста Данилова

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ботяновская Анастасия

Мать ребёнка: Наста Данилова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ботяновская Варвара

Мать ребёнка: Наста Данилова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ботяновская Анна

Мать ребёнка: Наста Данилова

Рождение ребёнка
09.07.1836

Дочь: Ботяновская Каролина

Мать ребёнка: Наста Данилова

Бракосочетание
21.05.1839

Жена: Масловская Доминика

Рудня, Смолевичский район, Минская область
"21 мая 1839 года Фома Ботяновский с девицею Доминикой Масловскою с деревни Рудни, обоих прихожан сей церкви, бывших в исповеди, знающих повседневную молитву, не имеющих законного препятствия к бракос... Показать все
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ботяновский Семен Фомин

Мать ребёнка: Масловская Доминика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наста Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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