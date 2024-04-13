Ботяновский Томаш (Фома) Александрович
Место рождения
Дата рождения20.08.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1804
Запись о рождении "Года 1804 Месяца августа 20 дня. Крещение младенца на имя Томаша у шлюбных родителей Александра и Петрунеллы Ботяновских из Рудни и в то же время миропомазание с добавлением новоок... Показать все
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ботяновский Антон
Мать ребёнка: Наста Данилова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ботяновская Анастасия
Мать ребёнка: Наста Данилова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ботяновская Варвара
Мать ребёнка: Наста Данилова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ботяновская Анна
Мать ребёнка: Наста Данилова
Рождение ребёнка
09.07.1836
Дочь: Ботяновская Каролина
Мать ребёнка: Наста Данилова
Бракосочетание
21.05.1839
Жена: Масловская Доминика
"21 мая 1839 года Фома Ботяновский с девицею Доминикой Масловскою с деревни Рудни, обоих прихожан сей церкви, бывших в исповеди, знающих повседневную молитву, не имеющих законного препятствия к бракос... Показать все
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Масловская Доминика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наста Данилова
Смерть
Неизвестно