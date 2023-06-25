Хлопотов Федор Петрович
Место рождениядеревня Большие Кулики,Северного района Новосибирская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Большие Кулики,Северного района Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.01.1887
Мать ребёнка: Хлопотова Ульяна Савельевна
деревня Большие Кулики Северного района, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
деревня Большие Кулики Северного района, Новосибирская область