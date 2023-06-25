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Хлопотов Федор Петрович

Место рождения

деревня Большие Кулики,Северного района Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Большие Кулики,Северного района Новосибирская область
Рождение ребёнка
27.01.1887

Сын: Хлопотов Иван Федорович

Мать ребёнка: Хлопотова Ульяна Савельевна

деревня Большие Кулики Северного района, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
деревня Большие Кулики Северного района, Новосибирская область