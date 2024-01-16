Тузова Фёкла Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузова Фёкла Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Тузов Иван Николаевич

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Тузов Егор Иванович

Отец ребёнка: Тузов Иван Николаевич

д. Харитоновская, Скорюково тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузов Иван Николаевич

д. Харитоновская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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