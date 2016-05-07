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Зиновьев Владимир Геннадьевич

Место рождения

Плоское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

04.01.1940

Дата смерти

07.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1940

Отец: Сомов Геннадий Иванович

Мать: Сомова Анна Ивановна

Плоское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
24.04.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зиновьева Нина Федоровна

поселок Кличка
Смерть
07.05.2016
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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