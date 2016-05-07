Зиновьев Владимир Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения04.01.1940
Дата смерти07.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1940
Отец: Сомов Геннадий Иванович
Мать: Сомова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зиновьева Нина Федоровна
поселок Кличка
Смерть
07.05.2016
Шлиссельбург, Кировский муниципальный район, Ленинградская область