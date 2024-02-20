Ткаченко Елизавета Евстафьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения1851
Дата смерти01.04.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.08.1871
Дочь: Ткаченко Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
До 1871
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
01.04.1872
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-простуда
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука