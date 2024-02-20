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Ткаченко Елизавета Евстафьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

1851

Дата смерти

01.04.1872

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Рождение ребёнка
10.08.1871

Дочь: Ткаченко Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Бракосочетание
До 1871

Муж: Ткаченко Алексей Гаврилович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
01.04.1872
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-простуда
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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