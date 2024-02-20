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Ткаченко Наталья Алексеевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка

Дата рождения

10.08.1871

Дата смерти

07.12.1872

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1871

Отец: Ткаченко Алексей Гаврилович

Мать: Ткаченко Елизавета Евстафьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
07.12.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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