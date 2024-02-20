Ткаченко Наталья Алексеевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Дата рождения10.08.1871
Дата смерти07.12.1872
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1871
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд х.Лаврентьевка
Смерть
07.12.1872
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-после родовая слабость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука