Панарина Валентина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина Валентина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Владимировна

Отец ребёнка: Панарин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панарин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Панарин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Владимир Иванович

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