Мов Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМов Матвей Иванович

Мов Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мова Евдокия Еремеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close