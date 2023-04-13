Корниенко Анна Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти27.01.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Корниенко Семен Денисович
Отец ребёнка: Корниенко Денис Семенович
Рождение ребёнка
16.01.1870
Дочь: Прихоженко Татьяна Денисовна
Отец ребёнка: Корниенко Денис Семенович
Рождение ребёнка
30.09.1879
Сын: Кориненко Григорий Денисович
Отец ребёнка: Корниенко Денис Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1916
Причина смерти: старость