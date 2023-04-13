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Корниенко Анна Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

27.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Корниенко Семен Денисович

Отец ребёнка: Корниенко Денис Семенович

Рождение ребёнка
16.01.1870

Дочь: Прихоженко Татьяна Денисовна

Отец ребёнка: Корниенко Денис Семенович

Рождение ребёнка
30.09.1879

Сын: Кориненко Григорий Денисович

Отец ребёнка: Корниенко Денис Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корниенко Денис Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1916
Причина смерти: старость
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