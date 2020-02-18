Дивасанов Энгельс Гармаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивасанов Энгельс Гармаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1939

Дата смерти

18.02.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

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Между 1965 и 1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1691

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабуева Антонина Батуевна

Рождение
17.11.1939

Отец: не указан

Мать: Дивасанова Гойгарма Дымбрыловна

Образование
1956
Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Кижингская средняя школа
Бракосочетание
1961

Жена: Бабуева Антонина Батуевна

Рождение ребёнка
12.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабуева Антонина Батуевна

Кижинга, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Работа или профессия
1963
Ветеринарная станция с.Куорка
Рождение ребёнка
17.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабуева Антонина Батуевна

Рождение ребёнка
Между 1965 и 1971

Сын: Дивасанов Баясхалан Энгельсович

Мать ребёнка: Бабуева Антонина Батуевна

Работа или профессия
1968
Заместитель главного ветеринара района
Работа или профессия
?.04.1970
Главный ветеринарный врач совхоза "Первомайский"
Рождение ребёнка
04.12.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабуева Антонина Батуевна

Смерть
18.02.2020
Эдэрмэг, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
Похороны
26.02.2020
Эдэрмэг, Кижингинский муниципальный район, Республика Бурятия
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