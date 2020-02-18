Дивасанов Энгельс Гармаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1939
Дата смерти18.02.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1691
Рождение
17.11.1939
Отец: не указан
Образование
1956
Кижингская средняя школа
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
12.06.1963
Работа или профессия
1963
Ветеринарная станция с.Куорка
Рождение ребёнка
17.01.1965
Рождение ребёнка
Между 1965 и 1971
Сын: Дивасанов Баясхалан Энгельсович
Мать ребёнка: Бабуева Антонина Батуевна
Работа или профессия
1968
Заместитель главного ветеринара района
Работа или профессия
?.04.1970
Главный ветеринарный врач совхоза "Первомайский"
Рождение ребёнка
04.12.1971
Смерть
18.02.2020
Похороны
26.02.2020