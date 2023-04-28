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Осыка Михаил Григорьевич

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Осыка Григорий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Осыка Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
28.04.1855

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
11.05.1862

Дочь: Гликерия Михайловна

Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
14.06.1863

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
13.05.1866

Сын: Осыка Ефрем Михайлович

Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна

Рождение ребёнка
10.04.1869

Сын: Осыка Василий Михайлович

Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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