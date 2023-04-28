Осыка Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Осыка Григорий Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1853
Рождение ребёнка
28.04.1855
Дочь: Александра Михайловна
Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
11.05.1862
Дочь: Гликерия Михайловна
Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
14.06.1863
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
13.05.1866
Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна
Рождение ребёнка
10.04.1869
Мать ребёнка: Осыка Анастасия Емельяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно