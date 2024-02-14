Хуснизямал Фатхуллина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Сын: Султаев Габделхай Мазитов
Отец ребёнка: Султаев Габделмазит
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Султаев Габделкави Габделмазитов
Отец ребёнка: Султаев Габделмазит
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии