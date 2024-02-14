Хуснизямал Фатхуллина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснизямал Фатхуллина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Султаев Габделхай Мазитов

Отец ребёнка: Султаев Габделмазит

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султаев Габделкави Габделмазитов

Отец ребёнка: Султаев Габделмазит

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
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