Тиньгаева (Атавина) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Атавинъ Аристархъ
Рождение ребёнка
1892
Сын: Тиньгаевъ Семенъ
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.06.1901
Сын: Тиньгаевъ Иванъ
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
22.08.1907
Сын: Тиньгаевъ Алексей
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
20.03.1909
Сын: Тиньгаевъ Алексей
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
01.02.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
24.09.1913
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
село Михайловское
Рождение ребёнка
16.07.1916
Дочь: Зоя
Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиньгаевъ Иванъ