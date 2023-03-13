Тиньгаева (Атавина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тиньгаева (Атавина) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Атавинъ Аристархъ

Мать: Атавина Екатерина Андреева

Рождение ребёнка
1892

Сын: Тиньгаевъ Семенъ

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

Рождение ребёнка
23.06.1901

Сын: Тиньгаевъ Иванъ

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
22.08.1907

Сын: Тиньгаевъ Алексей

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
20.03.1909

Сын: Тиньгаевъ Алексей

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
01.02.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
24.09.1913

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

село Михайловское
Рождение ребёнка
16.07.1916

Дочь: Зоя

Отец ребёнка: Тиньгаевъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиньгаевъ Иванъ

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