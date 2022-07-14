Опенько (Кошкина) Ольга Борисовна 14.04.1963 — найти родственников по фамилии на Familio
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Опенько (Кошкина) Ольга Борисовна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась 14.04.1963

Отец
Кошкин Борис Сергеевич1936 г.р.
Мать
Кошкина Фаина1938 г.р.
Дети
Рогозина (Опенько) Анастасия Анатольевна17.02.1985 г.р.
Селютина (Опенько) Светлана Анатольевна15.02.1991 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1963

Отец: Кошкин Борис Сергеевич

Мать: Кошкина Фаина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1985

Дочь: Рогозина (Опенько) Анастасия Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1991

Дочь: Селютина (Опенько) Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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