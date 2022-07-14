Опенько (Кошкина) Ольга Борисовна
женский, родилась 14.04.1963
ОтецКошкин Борис Сергеевич1936 г.р.
МатьКошкина Фаина1938 г.р.
Дети
Рогозина (Опенько) Анастасия Анатольевна17.02.1985 г.р.
Селютина (Опенько) Светлана Анатольевна15.02.1991 г.р.
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Место
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Рождение
14.04.1963
Отец: Кошкин Борис Сергеевич
Мать: Кошкина Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1985
Дочь: Рогозина (Опенько) Анастасия Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1991
Дочь: Селютина (Опенько) Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности