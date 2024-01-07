Дмитриев Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриев Борис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1911

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1911

Отец: Дмитриев Александр Никанорович

Мать: Дмитриева Вера

Рождение ребёнка
30.09.1939

Дочь: Колоскова Людмила Борисовна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Антоновна

Рождение ребёнка
23.09.1947

Дочь: Тюлькина Вера Борисовна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Антоновна

Смерть
1986
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