Дмитриев Борис Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1911
Дата смерти1986
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1911
Отец: Дмитриев Александр Никанорович
Мать: Дмитриева Вера
Рождение ребёнка
30.09.1939
Дочь: Колоскова Людмила Борисовна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Антоновна
Рождение ребёнка
23.09.1947
Дочь: Тюлькина Вера Борисовна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Антоновна
Смерть
1986