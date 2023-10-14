Самохвалов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохвалов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1961

Дата смерти

23.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1961

Отец: Самохвалов Алексей Ильич

Мать: Галина

Бракосочетание
31.12.1981

Жена: Иванова (самохвалова) Светлана Александровна

Смерть
23.05.1982
пос. Шаховская
Причина смерти: Самоубийство
Рождение ребёнка
04.02.1983

Сын: Самохвалов Анатолий

Мать ребёнка: Иванова (самохвалова) Светлана Александровна

пос. Шаховская
Похороны
Неизвестно
пос. Шаховская старое кладбище
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