Самохвалов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1961
Дата смерти23.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1961
Отец: Самохвалов Алексей Ильич
Мать: Галина
Бракосочетание
31.12.1981
Смерть
23.05.1982
пос. Шаховская
Причина смерти: Самоубийство
Рождение ребёнка
04.02.1983
Сын: Самохвалов Анатолий
Мать ребёнка: Иванова (самохвалова) Светлана Александровна
пос. Шаховская
Похороны
Неизвестно
пос. Шаховская старое кладбище