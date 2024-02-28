Прохорова Анна Фомишна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Прохоров Иван Ксенофонтов
Отец ребёнка: Прохоров Ксенофонт Матвеев
Рождение ребёнка
1894
Сын: Прохоров Федор Ксенофонтов
Отец ребёнка: Прохоров Ксенофонт Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно