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Прохорова Анна Фомишна

Место рождения

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1891

Сын: Прохоров Иван Ксенофонтов

Отец ребёнка: Прохоров Ксенофонт Матвеев

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Рождение ребёнка
1894

Сын: Прохоров Федор Ксенофонтов

Отец ребёнка: Прохоров Ксенофонт Матвеев

Дубенка, Щетинская волость, Пошехонский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Ксенофонт Матвеев

Смерть
Неизвестно
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