Гарасевич (Багинская) Янина Станиславовна
Место рождения
Дата рождения05.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1990
Отец: Багнский Стас Иванович
Бракосочетание
16.08.2013
Рождение ребёнка
06.03.2016
Дочь: Гарасевич Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Гарасевич Антон Леонидович
Рождение ребёнка
21.10.2018
Сын: Гарасевич Кирилл Антонович
Отец ребёнка: Гарасевич Антон Леонидович