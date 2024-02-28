Гарасевич (Багинская) Янина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарасевич (Багинская) Янина Станиславовна

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Место рождения

Казахстан

Дата рождения

05.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1990

Отец: Багнский Стас Иванович

Мать: Багинская Галина Ивановна

Бракосочетание
16.08.2013

Муж: Гарасевич Антон Леонидович

Рождение ребёнка
06.03.2016

Дочь: Гарасевич Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Гарасевич Антон Леонидович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
21.10.2018

Сын: Гарасевич Кирилл Антонович

Отец ребёнка: Гарасевич Антон Леонидович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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