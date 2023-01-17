Булатов Степан Дементьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1675 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1675 ст.
Отец: Булатов Дементий Иванович
Мать: - Агафья Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Булатова Прасковья Степановна
Мать ребёнка: - Прасковья Мартыновна
Барановщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно