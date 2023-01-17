Булатов Степан Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Степан Дементьевич

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Место рождения

Быково, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1675 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1650 г.р.

Мать

Вычислено 1661 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1675 ст.

Отец: Булатов Дементий Иванович

Мать: - Агафья Степановна

Быково, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.

Дочь: Булатова Прасковья Степановна

Мать ребёнка: - Прасковья Мартыновна

Барановщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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