- Прасковья Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1671 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1671 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1703 ст.
Дочь: Булатова Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Булатов Степан Дементьевич
Барановщина, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно