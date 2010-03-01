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Финогенова Елизавета Владимировна
Финогенова Елизавета Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.03.2010
Пол
Женский
Отец
Финогенов Владимир Борисович
1974 г.р.
Мать
Финогенова (Паутова) Наталья Юрьевна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.2010
Отец:
Финогенов Владимир Борисович
Мать:
Финогенова Наталья Юрьевна
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