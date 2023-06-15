Евдокия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1802 ст.

Дочь: Устинья Семенова

Отец ребёнка: Симеон Иванов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1805 ст.

Дочь: Елена Симеонова

Отец ребёнка: Симеон Иванов

Скрылево, Ушаковская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1807 ст.

Сын: Евдоким Симеонов

Отец ребёнка: Симеон Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симеон Иванов

Смерть
Неизвестно