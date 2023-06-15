Евдокия Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1802 ст.
Дочь: Устинья Семенова
Отец ребёнка: Симеон Иванов
Рождение ребёнка
14.05.1805 ст.
Дочь: Елена Симеонова
Отец ребёнка: Симеон Иванов
Рождение ребёнка
26.06.1807 ст.
Сын: Евдоким Симеонов
Отец ребёнка: Симеон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симеон Иванов
Смерть
Неизвестно