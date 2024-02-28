Новиков Стефан Моисеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1912
Жена: Новикова Домна Антоновна
Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1918
Дочь: Клавдия Стефановна
Мать ребёнка: Новикова Домна Антоновна
Смерть
Неизвестно