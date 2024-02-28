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Новиков Стефан Моисеевич

Место рождения

Агничное, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Агничное, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
04.07.1912

Жена: Новикова Домна Антоновна

Перово, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1918

Дочь: Клавдия Стефановна

Мать ребёнка: Новикова Домна Антоновна

Смерть
Неизвестно
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