Воронцова (Сенявина) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смерти24.10.1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 18.08.1781
Pisa, Tuscany Region, Italy
Рождение ребёнка
30.05.1782
Сын: Воронцов Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Воронцов Семён Романович
Рождение ребёнка
24.10.1784
Дочь: Пемброк Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Воронцов Семён Романович
Смерть
24.10.1784
При родах.