Воронцова (Сенявина) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Сенявина) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

24.10.1784

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 18.08.1781

Муж: Воронцов Семён Романович

Pisa, Tuscany Region, Italy
Рождение ребёнка
30.05.1782

Сын: Воронцов Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Воронцов Семён Романович

Рождение ребёнка
24.10.1784

Дочь: Пемброк Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Воронцов Семён Романович

Смерть
24.10.1784
При родах.
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