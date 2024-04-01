Деревнина (Пятидесятникова) Агафья Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деревнина (Пятидесятникова) Агафья Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Пятидесятников Михаил Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов

Отец ребёнка: Деревин Иван Артемьев

Бракосочетание
02.02.1786

Муж: Деревин Иван Артемьев

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Бобылева (Деревнина) Анна Иванова

Отец ребёнка: Деревин Иван Артемьев

Смерть
Неизвестно

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