Деревнина (Пятидесятникова) Агафья Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: Пятидесятников Михаил Крест. Д. Кустовой, Красноярской Волости
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревин Андриан Крест. Д. М.Зарослой Иванов
Отец ребёнка: Деревин Иван Артемьев
Бракосочетание
02.02.1786
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Бобылева (Деревнина) Анна Иванова
Отец ребёнка: Деревин Иван Артемьев
Смерть
Неизвестно