Черных (Кострикина) Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных (Кострикина) Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

19 г.р.

Дети

Не указаны

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Неизвестно

Отец: Кострикин Егор Захарович

Мать: Кострикина Прасковья