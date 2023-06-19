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Бурдуков Осип Кириллович
Бурдуков Осип Кириллович
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Место рождения
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1847
Дата смерти
1848
Пол
Мужской
Отец
Бурдуков Кирилл Егорович
Мать
Бурдукова (Гришина) Мария Яковлевна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец:
Бурдуков Кирилл Егорович
Мать:
Бурдукова Мария Яковлевна
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Садки
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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