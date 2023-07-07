Клешненкова (Солдатова) Евдокия Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешненкова (Солдатова) Евдокия Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Солдатов Герасим Логинов

Мать: Солдатова Степанида Михеева

Бракосочетание
19.10.1909

Муж: Клешненков Григорий Степанович

Рождение ребёнка
21.10.1910

Сын: Клешненков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Клешненков Григорий Степанович

Рождение ребёнка
08.04.1912

Сын: Клешненков Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Клешненков Григорий Степанович

Рождение ребёнка
02.08.1916

Сын: Клешненков Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Клешненков Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно