Клешненкова (Солдатова) Евдокия Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
19.10.1909
Рождение ребёнка
21.10.1910
Сын: Клешненков Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Клешненков Григорий Степанович
Рождение ребёнка
08.04.1912
Сын: Клешненков Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Клешненков Григорий Степанович
Рождение ребёнка
02.08.1916
Сын: Клешненков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Клешненков Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно