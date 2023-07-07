Солдатов Герасим Логинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1891
Дочь: Татьяна Герасимова
Мать ребёнка: Солдатова Степанида Михеева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Клешненкова Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Солдатова Степанида Михеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно