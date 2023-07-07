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Солдатов Герасим Логинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1891

Дочь: Татьяна Герасимова

Мать ребёнка: Солдатова Степанида Михеева

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Клешненкова Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Солдатова Степанида Михеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Степанида Михеева

Смерть
Неизвестно