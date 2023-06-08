Черников Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Пятибратова Клавдия
Мать ребёнка: Мать Клавдии
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черников Петр
Мать ребёнка: Мать Клавдии
Смерть
Неизвестно