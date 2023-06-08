Черников Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Пятибратова Клавдия

Мать ребёнка: Мать Клавдии

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черников Петр

Мать ребёнка: Мать Клавдии

Смерть
Неизвестно