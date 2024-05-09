Лукьяненко Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьяненко Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Вадимировна

Отец ребёнка: Лукьяненко Владимир Кирамутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьяненко Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Лукьяненко Владимир Кирамутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьяненко Владимир Кирамутдинович

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