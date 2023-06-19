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Вотяков Трофим Алексiев

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.09.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1819

Отец: Вотяков Алексiй Тихонов

Мать: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1844

Сын: Вотяков Савин Трофимов

Мать ребёнка: Анастасiя Евдокимова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.11.1844

Жена: Петухова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
06.09.1846

Сын: Вотяков Созонт Трофимов

Мать ребёнка: Петухова Матрона Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.03.1851

Сын: Вотяков Евфимiй Трофимов

Мать ребёнка: Петухова Матрона Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно