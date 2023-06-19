Вотяков Трофим Алексiев
Место рождения
Дата рождения19.09.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1819
Отец: Вотяков Алексiй Тихонов
Мать: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
11.03.1844
Мать ребёнка: Анастасiя Евдокимова
Бракосочетание
08.11.1844
Жена: Петухова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
06.09.1846
Мать ребёнка: Петухова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1851
Мать ребёнка: Петухова Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно