Вотяков Алексiй Тихонов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
19.09.1819
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
04.02.1821
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
01.01.1823
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
23.07.1826
Дочь: Анна Алексiева
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Вотякова Татiана Алексiева
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
22.06.1829
Дочь: Вотякова Агрипина Алексiева
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
08.12.1832
Дочь: Гликерiя Алексеева
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
21.09.1834
Дочь: Фекла Алексеева
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Рождение ребёнка
11.06.1841
Дочь: Агрипина Алексiева
Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
09.08.1842
Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
09.10.1843
Дочь: Евлампiя Алексеева
Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
23.05.1846
Дочь: Федосья Алексеева
Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
01.01.1851
Дочь: Домника Алексеева
Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Агрофена Иванова
Смерть
Неизвестно