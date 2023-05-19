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Вотяков Алексiй Тихонов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Вотяков Тихон Васильев

Мать: Колмогорова Федосья Гаврилова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.09.1819

Сын: Вотяков Трофим Алексiев

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.02.1821

Сын: Вотяков Исидор Алексiев

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1823

Сын: Вотяков Василiй Алексiев

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.07.1826

Дочь: Анна Алексiева

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Вотякова Татiана Алексiева

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1829

Дочь: Вотякова Агрипина Алексiева

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.12.1832

Дочь: Гликерiя Алексеева

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.09.1834

Дочь: Фекла Алексеева

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.06.1841

Дочь: Агрипина Алексiева

Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.08.1842

Сын: Вотяков Фотiй Алексiев

Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.10.1843

Дочь: Евлампiя Алексеева

Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1846

Дочь: Федосья Алексеева

Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.01.1851

Дочь: Домника Алексеева

Мать ребёнка: Вотякова Ирина Яковлева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вотяков Сергiй Алексiев

Мать ребёнка: Агрофена Иванова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно