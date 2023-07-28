Камисаров Егор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКамисаров Егор Иванов

Камисаров Егор Иванов

avatar

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

27.03.1832

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1751 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Камисаров Иван

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Дарья Егорова

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Камисаров Прокопий Егоров

Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Алексиева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камисарова Евдокия Алексиева

Смерть
27.03.1832
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости