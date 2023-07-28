Камисаров Егор Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти27.03.1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Камисаров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Дарья Егорова
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Камисаров Прокопий Егоров
Мать ребёнка: Камисарова Евдокия Алексиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.03.1832
Причина смерти: от престарелости