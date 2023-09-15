Нагорных Петр Анисимов
Место рождения
Дата рождения20.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881
Бракосочетание
05.02.1903
Жена: Нагорных Марфа Павлова
Покровская церковь
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Нагорных Марфа Павлова
Рождение ребёнка
01.04.1905
Мать ребёнка: Нагорных Марфа Павлова
Рождение ребёнка
03.02.1912
Дочь: Агафия Петрова
Мать ребёнка: Нагорных Марфа Павлова
Рождение ребёнка
05.11.1914
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Нагорных Марфа Павлова
Смерть
Неизвестно