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Нагорных Петр Анисимов

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881

Отец: Нагорных Анисим Антонов

Мать: Нагорных Татьяна Стефанова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
05.02.1903

Жена: Нагорных Марфа Павлова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Нагорных Марфа Павлова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1905

Сын: Нагорных Никита Петров

Мать ребёнка: Нагорных Марфа Павлова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.02.1912

Дочь: Агафия Петрова

Мать ребёнка: Нагорных Марфа Павлова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.11.1914

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Нагорных Марфа Павлова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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